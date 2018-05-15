Программа мероприятий

Программа мероприятий19 мая Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». В 2018 году заглавной темой культурного ивента стали шедевры запасников — и ВСМЗ действительно покажет то, что раньше было скрыто от взглядов гостей.ВладимирК «Ночи музеев» в большой черном зале музейного центра «Палаты» откроется выставка «Клады» — коллекция уникальных находок из собраний Новгородского объединенного музея-заповедника и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. К выставке приурочена серия мастер-классов «Славянская лунница», на которых с помощью чеканки гости смогут сделать себе подвеску-оберег.Концертными площадками станут Дмитриевский собор и здание бывшей Водонапорной башни. В стенах памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО – Дмитриевском соборе выступит хоровая капелла «Благовест». На смотровой площадке в экспозиции «Старый Владимир» программу «Музыка ночного города» представят лауреаты международных конкурсов Владимир Домогацкий и Максим Федоров.Среди экспонатов выставки «Жизнь в цвете» состоится спектакль Московского содружества актеров и музыкантов «Золотой Лев» – «Александр Вертинский. Желтое танго». В главной роли – актер Сергей Федотов, дипломант 8-го Конкурса актерской песни им. Андрея Миронова, который знаком зрителям по ролям в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», сериале «Улицы разбитых фонарей», «Новые времена, или Биржа недвижимости» и другим.В дополнение ко всему — мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по Историческому музею и Музею природы, игры в Доме-музее Столетовых.СуздальВ Суздальском кремле после реставрации гостям снова покажут Иорданскую сень — памятник православной культуры XVII века, единственный сохранившийся до наших дней. Там же, в кремле, в «Ночь музеев» откроется выставка «Царь-книга», единственный экспонатом которой станет Евангелие XVII века в уникальном окладе Афанасия Трухменского.Центральным музыкальным событием «Ночи музеев» не только в Суздале, но и во Владимирской области, станет концерт «Шедевры оперетты», организованный при поддержке Фонда Елены Образцовой и Информационного центра по атомной энергии г. Владимир. На музейную ночь в город-музей приедут звезды первой величины: Народный артист РСФСР Юрий Веденеев, солисты Московского музыкального театра «Геликон опера», солистка Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дарья Терехова и женский симфонический оркестр под управлением Ксении Жарко.Гусь-ХрустальныйВ Музее хрусталя имени Мальцовых устраивается серия экскурсий по хранилищу коллекции «Хрусталь», чего ранее никогда не случалось. В фондовых помещениях недавно закончились ремонт и обновление оборудования, что сделало запасники самостоятельным выставочным пространством.В музейную ночь Владимиро-Суздальский музей-заповедник» впервые покажет работу Виктора Васнецова «Серафимы» начала XX века. Этот живописный эскиз лег в основу мозаики петербургского мастера Владимира Фролова, которая сейчас украшает Георгиевский собор, где находится Музей хрусталя. Там же можно увидеть монопольные бутылки и штофы XIX века: выставка из собрания ВСМЗ продлена специально для гостей акции.В музыкальной программе «Ночи музеев» в Гусь-Хрустальном концерт французского пианиста и композитора, лауреата международных конкурсов Николя Челоро, а также выступление хоровой капеллы мальчиков московской детской школы искусств им. Балакирева.Стоимость билетовСтоимость входа на «Ночь музеев» — 100 рублей, вне зависимости от экспозиции. Из-за ограниченного количества мест, для концертных программ предусмотрены отдельные билеты стоимостью 150 рублей. Экскурсия в фондохранилище Музея хрусталя им. Мальцовых обойдется в 1000 рублей с человека.