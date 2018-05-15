Концерн АвтоВАЗ объявил цену на внедорожный седан Lada Vesta Cross. Новинка отечественного автопрома в базовом варианте будет стоить 764 тысячи рублей.

Концерн "АвтоВАЗ" объявил цену на "внедорожныйседан" Lada Vesta Cross. Новинка отечественногоавтопрома в базовом варианте будет стоить 764 тысячи рублей.Немалую, даже по сравнению с импортными аналогами, цену"АвтоВАЗ" оправдывает неплохой комплектацией даже в базовой версии. Автомобильбудет оснащен климат-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контролем иограничителем скорости.Отечественный автоконцерн в конце апреля сообщил о запускесерийного производства Lada Vesta Cross на предприятии в Ижевске. Тогдаэксперты рассчитывали, что в базовой комплектации машина будет стоить от 720 до740 тысяч рублей – однако прогнозы не оправдались.В результате цена "внедорожного седана" линейкиLada Vesta превосходит стоимость таких импортных аналогов, как Volkswagen Polo(от 600 тысяч рублей), Skoda Rapid (От 646 тысяч рублей), Hyundai Solaris (от655 тысяч рублей) и KIA Cee’d (от 690 тысяч рублей).Как сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа", для LadaVesta Cross предусмотрено два пакета опций: Multimedia и Prestige. С первымпакетом автомобиль будет стоить до 841,9 тысячи рублей. Туда включены системамультимедиа с навигатором, камера заднего вида. Цена второго пакета – 859,9 тысячи рублей. Автомобиль в этойкомплектации оснащен подогревом задних сидений, атмосферной подсветкой в салонеи усиленной тонировкой задних стекол, а также задним подлокотником и USB-входомв центральном подлокотнике.Автомобиль Lada Vesta Cross отличается увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитным обвесом из неокрашенного пластика. Как сообщается, продажи кросс-седана начнутся летом: первые машины поступят дилерам в июне.