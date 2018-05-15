Отец невесты британского принца Гарри не приедет на свадьбу. Томас Маркл хочет оградить наследницу от разгорающегося скандала.

Отец невесты британского принца Гарри не приедет насвадьбу. Томас Маркл хочет оградить наследницу от разгорающегося скандала.Журналисты выяснили, что 73-летний мужчина заплатил папарацци за несколько подложных снимков. На одном Томас просматривает интернет-страницу со статьей о помолвке дочери, на второй находится напримерке у портного, на третьей знакомится с путеводителем по Британии, начетвертом занимается спортом.Раскрыть фиктивностьэтих кадров оказалось проще простого – специалисты подняли записи с камервидеонаблюдения. Выяснилось, что фотограф продал эти снимки за кругленькуюсумму 100 тысяч фунтов – это около 8,4 миллиона рублей. Доподлинно неизвестно, делился ли папарацци деньгами с Томасом, передает со ссылкой на The Daily Mail.В откровенном интервью Маркл рассказал журналистам,что шесть дней назад перенес сердечный приступ, но специальновыписался из больницы, чтобы поехать на свадьбу. Ожидалось,что он поведет дочь к алтарю. Однако теперь Томас не появится наторжестве, сообщает портал TMZ.Отметим, что принц Гарри неоднократно защищал тестя от нападок папарацци. Он попросил прессу не докучать отцу Меган Маркл. Мол, тот не привык к пристальному вниманию СМИ,поэтому ведет себя странно.Свадебная церемония состоится в часовнеСвятого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будуттолько ее подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла – младшего,сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшаяактриса не позвала.