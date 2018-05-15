27-летнего ковровчанина подозревают в экстремизме. Следствие посчитало, что молодой человек 4 года назад разместил на личной страничке в соцсети аудио и видео записи, включённые в список экстремистских. Подозреваемый свою вину признал и раскаялся.

27-летнего ковровчанина подозревают в экстремизме. Следствие посчитало, что молодой человек 4 года назад разместил на личной страничке в соцсети аудио и видео записи, включённые в список экстремистских. Подозреваемый свою вину признал и раскаялся. А правоохранители проводят целый "комплекс следственных действий", чтобы доказать виновность этого без сомнения "опасного преступника". А грозит ему за, казалось бы нелепую выходку, целых 5 лет колонии!