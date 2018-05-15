На борьбу с онкологическими заболеваниями в России в 2019 году выделят 117,4 миллиарда рублей. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев рассказал, как эффективно использовать финансовые ресурсы, чтобы закрыть существующие пробелы в лечении рака.

На борьбу с онкологическими заболеваниями в России в 2019 году выделят 117,4 миллиарда рублей. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев рассказал, как эффективно использовать финансовые ресурсы, чтобы закрыть существующие пробелы в лечении рака.В первую очередь эксперт порекомендовал совершенствовать первичную диагностику. В России существует огромное количество пациентов, у которых диагностируют рак лишь на четвертой запущенной стадии заболевания.По мнению Пылева, нужно тщательно обследовать людей, у которых есть большая предрасположенность к развитию онкологическихзаболеваний. Также он призывает осуществлять просветительскую работу среди населения,чтобы все знали, какие симптомы бывают у заболевания и чего стоит опасаться.Кроме того, онколог напомнил о необходимости подготовки новых кадров, пишет . Он уточнил, что следует работать над качеством высшего образования в медвузах и проводить постоянныестажировки для студентов.Более того, в рамках реализациинацпроекта Пылев предлагает упростить получение онкобольными лекарств и ускорить процедуру регистрации зарубежных медикаментов. "Те препараты, которые входят в стандарты леченияонкологических заболеваний в мире, до России доходят спустя годы после того,как уже включены в зарубежную практику. Некоторые препараты не доходят вовсе. Из-за этого не все больныеполучают адекватную онкологическую помощь", – пояснил специалист.Напомним, что за последние десять лет количествобольных раком выросло на 20%. Так, каждый четвертый россиянин может статьонкопациентом, а каждый шестой – умереть от рака.