Пока женщина находилась на кухне, злоумышленник, который пришел в квартиру якобы для устранения неполадок с газоснабжением, воспользовался моментом и похитил 5 тысяч рублей...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Останкинский задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионерки.С заявлением в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Кондратюка, которая сообщила, что неизвестный в форменной одежде сотрудника экстренной службы пришел к ней в дом, якобы для того, чтобы произвести установку прибора по срабатыванию утечки газа. Пока женщина находилась на кухне, злоумышленник воспользовался моментом и похитил 5 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний приезжий.По данному факту Отделом дознания ОМВД России по району Останкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29