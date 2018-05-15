Пока женщина находилась на кухне, злоумышленник, который пришел в квартиру якобы для устранения неполадок с газоснабжением, воспользовался моментом и похитил 5 тысяч рублей...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Останкинский задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионерки.
С заявлением в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Кондратюка, которая сообщила, что неизвестный в форменной одежде сотрудника экстренной службы пришел к ней в дом, якобы для того, чтобы произвести установку прибора по срабатыванию утечки газа. Пока женщина находилась на кухне, злоумышленник воспользовался моментом и похитил 5 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний приезжий.
По данному факту Отделом дознания ОМВД России по району Останкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по СВАО
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