Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу Голос-4 иеромонах Фотий далек от мирской суеты. Но участие Юлии Самойловой в бесовских игрищах, коими, бесспорно, является конкурс Еровидение, он прокомментировал.

Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу "Голос-4" иеромонах Фотий далек от мирской суеты. Но участие Юлии Самойловой в бесовских игрищах, коими, бесспорно, является конкурс "Еровидение", он прокомментировал."Я, честно говоря, не слежу за "Евровидением", – призналось духовное лицо. – Я слышал, что Юлия Самойлова не попала на "Евровидение" в прошлом году, и вроде как сейчас должен был быть какой-то реванш. И снова ее должны были отправить. Ее отправили, а результатов я не знал".Отец Фотий признался, что в участии Самойловой, даже если она и провалилась, был определенный резон. "Я думаю, что продюсеры, конечно, прогнозировали ее победу, как за любого артиста будут болеть. Насколько это было спекулятивно – не знаю. Потому что мы видели на примере меня, что я победил в проекте "Голос", что много было негативных комментариев, что победил не голос, а одеяние священническое. В принципе, данные у нее есть, а смогла ли она сделать номер, или, может быть, песня была не ее – не знаю, что было на "Евровидении". Конечно, обидно за нее, что 20 места, а не 10, не 5. Видимо, так судьба распорядилась", – цитирует иеромонаха .Напомним, что ранее о неудачном выступлении Юлии музыкальный критик Сергей Соседов. "Ее выступление было абсолютно бездарным, непрофессиональным, просто-таки ужасным, а для страны – позорным. Обсуждать тут нечего. Как говорится, все ясно даже неспециалисту, – заявил эксперт. – Самойлову можно только пожалеть. Она стала заложницей "хитроумного" политического маневра, который не удался в прошлом году. Первый канал в лице Самойловой готовил свинью Украине, которая, по его задумке, должна была пылинки сдувать с больной российской конкурсантки. Но хохлы, как всегда, оказались хитрее и вовсе не пустили девочку на каталке в свою страну"