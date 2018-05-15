Отец невесты британского принца Гарри не приедет на свадьбу. Томас Маркл хочет оградить наследницу от разгорающегося скандала.

Отец невесты британского принца Гарри не приедет насвадьбу. Томас Маркл хочет оградить наследницу от разгорающегося скандала.Журналисты выяснили, что 73-летний мужчина заплатил папарацци за несколько подложных снимков. На одном Томассидит и интернет страницу со статьей о помолвке дочери, на второй находится напримерке у портного, на третьей знакомится с путеводителем по Британии, начетвертом – занимается спортом.Раскрыть фиктивностьэтих кадров оказалось проще простого, специалисты подняли записи с камервидеонаблюдения. Выяснилось, что фотограф продал эти снимки за кругленькуюсумму: около ста тысяч фунтов – это около 8,4 миллиона рублей. Доподлинно неизвестноделился ли папарацци деньгами с Томасом, сообщает со ссылкой на The Daily Mail.В откровенном интервью Маркл рассказал журналистам,что шесть дней назад он перенес сердечный приступ, но специальновыписался из больницы, чтобы поехать на свадьбу. Ожидалось,что отец поведет дочь к алтарю. Однако теперь он не появится наторжестве, сообщает портал TMZ.Отметим, что ранее принц Гарри неоднократно защищал тестя от нападок папарацци. Он попросил прессу не докучать отцу Меган Маркл. Мол, мужчина не привык к такому пристальному вниманию СМИ,поэтому ведет себя странно.Напомним,что свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится в часовнеСвятого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будуттолько ее подружки и мама. Своего отца, брата Томаса Маркла-младшего,сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшаяактриса не позвала.