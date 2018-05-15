Отец невесты британского принца Гарри не приедет на
свадьбу. Томас Маркл хочет оградить наследницу от разгорающегося скандала.
Отец невесты британского принца Гарри не приедет на
свадьбу. Томас Маркл хочет оградить наследницу от разгорающегося скандала.
Журналисты выяснили, что 73-летний мужчина заплатил папарацци за несколько подложных снимков. На одном Томас
сидит и интернет страницу со статьей о помолвке дочери, на второй находится на
примерке у портного, на третьей знакомится с путеводителем по Британии, на
четвертом – занимается спортом.
Раскрыть фиктивность
этих кадров оказалось проще простого, специалисты подняли записи с камер
видеонаблюдения. Выяснилось, что фотограф продал эти снимки за кругленькую
сумму: около ста тысяч фунтов – это около 8,4 миллиона рублей. Доподлинно неизвестно
делился ли папарацци деньгами с Томасом, сообщает со ссылкой на The Daily Mail.
В откровенном интервью Маркл рассказал журналистам,
что шесть дней назад он перенес сердечный приступ, но специально
выписался из больницы, чтобы поехать на свадьбу. Ожидалось,
что отец поведет дочь к алтарю. Однако теперь он не появится на
торжестве, сообщает портал TMZ.
Отметим, что ранее принц Гарри неоднократно защищал тестя от нападок папарацци. Он попросил прессу не докучать отцу Меган Маркл. Мол, мужчина не привык к такому пристальному вниманию СМИ,
поэтому ведет себя странно.
Напомним,
что свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится в часовне
Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут
только ее подружки и мама. Своего отца, брата Томаса Маркла-младшего,
сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшая
актриса не позвала.