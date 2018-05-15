Произошло поистине историческое событие была открыта автомобильная часть Крымского моста. На полгода раньше срока. Первыми проехали строители - большая колонна спецтехники. За рулем головного КамАЗа едет Владимир Путин.

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