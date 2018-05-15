Произошло поистине историческое событие была открыта автомобильная часть Крымского моста. На полгода раньше срока. Первыми проехали строители - большая колонна спецтехники. За рулем
<a href="http://33live.ru/novosti/15-05-2018-otkrytie-krymskogo-mosta-fotolenta.html" target="_blank">Открытие Крымского моста. Фотолента</a> - Произошло поистине историческое событие была открыта автомобильная часть Крымского моста. На полгода раньше срока. Первыми проехали строители - большая колонна спецтехники. За рулем
[url=http://33live.ru/novosti/15-05-2018-otkrytie-krymskogo-mosta-fotolenta.html]Открытие Крымского моста. Фотолента[/url] - Произошло поистине историческое событие была открыта автомобильная часть Крымского моста. На полгода раньше срока. Первыми проехали строители - большая колонна спецтехники. За рулем