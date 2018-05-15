Бывшая участница телешоу Ольга Солнце Николаева
опубликовала на своей странице в Instagram
снимок с Анастасией Дашко, освободившейся из мест не столь отдаленных в 2015
году. О девушке с тех пор было почти ничего неизвестно.
Бывшая участница телешоу Ольга "Солнце" Николаева
опубликовала на своей странице в Instagram
снимок с Анастасией Дашко, освободившейся из мест не столь отдаленных в 2015
году. О девушке с тех пор было почти ничего неизвестно.
Поклонники Дашко давно гадали,
как теперь выглядит экс-участница телепроекта. Такая возможность им представилась.
У Анастасии нет страниц
ни в одной из соцсетей. Но связь с ней поддерживает Ольга "Солнце", которая и
выложила совместное фото. Отвечая поклонникам на вопросы о том, как сложилась
жизнь Дашко после тюрьмы, Ольга ответила, что у девушки есть любимая семья
и хорошая работа, поэтому она счастлива.
Пользователи соцсети
поразились, насколько хорошо выглядит Анастасия, несмотря на жизненные перипетии.
Они отметили, что Николаевой отметился Сэм Селезнев, который на проекте строил
отношения с Анастасией. "Главное, чтобы она была счастлива", – написал
экс-участник "Дома-2".
Напомним, после
того, как Анастасия Дашко покинула телепроект, она вернулась в родной
Екатеринбург и открыла бизнес. Однако в 2012 году экс-участницу шоу осудили на
три года тюрьмы за мошенничество. В 2015-м Анастасия досрочно освободилась и
начала новую жизнь.