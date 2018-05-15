Бывшая участница телешоу Ольга Солнце Николаева опубликовала на своей странице в Instagram снимок с Анастасией Дашко, освободившейся из мест не столь отдаленных в 2015 году. О девушке с тех пор было почти ничего неизвестно.

Бывшая участница телешоу Ольга "Солнце" Николаеваопубликовала на своей странице в Instagramснимок с Анастасией Дашко, освободившейся из мест не столь отдаленных в 2015году. О девушке с тех пор было почти ничего неизвестно.Поклонники Дашко давно гадали,как теперь выглядит экс-участница телепроекта. Такая возможность им представилась.У Анастасии нет страницни в одной из соцсетей. Но связь с ней поддерживает Ольга "Солнце", которая ивыложила совместное фото. Отвечая поклонникам на вопросы о том, как сложиласьжизнь Дашко после тюрьмы, Ольга ответила, что у девушки есть любимая семьяи хорошая работа, поэтому она счастлива.Пользователи соцсетипоразились, насколько хорошо выглядит Анастасия, несмотря на жизненные перипетии.Они отметили, что Николаевой отметился Сэм Селезнев, который на проекте строилотношения с Анастасией. "Главное, чтобы она была счастлива", – написалэкс-участник "Дома-2".Напомним, послетого, как Анастасия Дашко покинула телепроект, она вернулась в роднойЕкатеринбург и открыла бизнес. Однако в 2012 году экс-участницу шоу осудили натри года тюрьмы за мошенничество. В 2015-м Анастасия досрочно освободилась иначала новую жизнь.