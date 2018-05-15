Охранники Путина оказались профессиональнее сотрудников
спецслужб Израиля во время акции Бессмертный полк в Москве. Действия
секьюрити оценили специалисты.
Охранники Путина оказались профессиональнее сотрудников
спецслужб Израиля во время акции "Бессмертный полк" в Москве. Действия
секьюрити оценили специалисты.
Охранников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху считают
навязчивыми, агрессивными и надменными. Причем, зачастую это не стиль
оперативного поведения, а черта характера. Если проанализировать поведение
сотрудников службы охраны на массовых мероприятиях, видно, что крупные молодые
люди не просто прижимаются к Нетаньяху, а порой физически берут его под руки
или держат за плечи.
Сотрудники ФСО себе такого не позволяют, они как бы встроены
в толпу и их практически не видно. Для опытного охранника это самая высокая
оценка. Понятно, что спецслужбы России и Израиля заранее репетировали и
координировали свои действия перед Днем Победы, но все же наши охранники
работали профессиональнее, делает вывод издание "Взгляд".
Причем, главная проблема заключалась не в угрозе из толпы, а
в разнице в оперативной выучке между сотрудниками российской ФСО и израильской
Шабак. Последние, кстати, склонны к
применению насилия. Так, год назад в Либерии они затеяли драку с охраной
президента Того Фора Гнассингбе.
В Москве все это было бы невозможным. Протокол мероприятия
предусматривал личное участие Нетаньяху – возложение венков, отдельных цветов к
памятникам городам-героям и прямое общение с Путиным на свежем воздухе. К слову
сказать, журналисты заметили, что Нетаньяху во время церемонии заметно
нервничал, скорее всего, из-за того, что его охранники была вынуждены передать
управление ситуацией ФСО.
Напомним, что в первых рядах акции "Бессмертный
полк" в Москве шли президент России Владимир Путин, премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху и сербский лидер Александр Вучич. Через несколько
дней после 9 мая замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов сообщил, что на шествии
в Москве готовился теракт, который удалось предотвратить.
По данным дипломата, были задержаны сразу несколько групп,
которые планировали произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в столице
и для этого уже было заготовлено оружие. Террористы перемещались из Нового
Уренгоя, где спецслужбы провели масштабные обыски и задержали 20 человек.