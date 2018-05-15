Охранники Путина оказались профессиональнее сотрудников спецслужб Израиля во время акции Бессмертный полк в Москве. Действия секьюрити оценили специалисты.

Охранники Путина оказались профессиональнее сотрудниковспецслужб Израиля во время акции "Бессмертный полк" в Москве. Действиясекьюрити оценили специалисты.Охранников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху считаютнавязчивыми, агрессивными и надменными. Причем, зачастую это не стильоперативного поведения, а черта характера. Если проанализировать поведениесотрудников службы охраны на массовых мероприятиях, видно, что крупные молодыелюди не просто прижимаются к Нетаньяху, а порой физически берут его под рукиили держат за плечи.Сотрудники ФСО себе такого не позволяют, они как бы встроеныв толпу и их практически не видно. Для опытного охранника это самая высокаяоценка. Понятно, что спецслужбы России и Израиля заранее репетировали икоординировали свои действия перед Днем Победы, но все же наши охранникиработали профессиональнее, делает вывод издание "Взгляд".Причем, главная проблема заключалась не в угрозе из толпы, ав разнице в оперативной выучке между сотрудниками российской ФСО и израильскойШабак. Последние, кстати, склонны кприменению насилия. Так, год назад в Либерии они затеяли драку с охранойпрезидента Того Фора Гнассингбе.В Москве все это было бы невозможным. Протокол мероприятияпредусматривал личное участие Нетаньяху – возложение венков, отдельных цветов кпамятникам городам-героям и прямое общение с Путиным на свежем воздухе. К словусказать, журналисты заметили, что Нетаньяху во время церемонии заметнонервничал, скорее всего, из-за того, что его охранники была вынуждены передатьуправление ситуацией ФСО.Напомним, что в первых рядах акции "Бессмертныйполк" в Москве шли президент России Владимир Путин, премьер-министрИзраиля Биньямин Нетаньяху и сербский лидер Александр Вучич. Через несколькодней после 9 мая замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов сообщил, что на шествиив Москве готовился теракт, который удалось предотвратить.По данным дипломата, были задержаны сразу несколько групп,которые планировали произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в столицеи для этого уже было заготовлено оружие. Террористы перемещались из НовогоУренгоя, где спецслужбы провели масштабные обыски и задержали 20 человек.