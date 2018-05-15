На рейсе американской авиакомпании
Alaska Airlines произошел казусный инцидент. Там задержали обнаженного пассажира, бегающого по салону самолета.
На рейсе американской авиакомпании
Alaska Airlines произошел казусный инцидент. Там задержали обнаженного пассажира, бегающого по салону самолета.
О ЧП
рассказал на своей страничке в Twitter бывший член сената Аляски (США) Джонни Эллис. Мужчина был
свидетелем случившегося на борту.
По его
словам, голый дебошир гонялся по проходу как сумасшедший. "Шок. На моем рейсе
из Сиэтла в Анкоридж полностью голый мужчина бегал из одного конца самолета в
другой, размахивая руками и крича. Двое больших парней схватили его и заперли в
туалете. Пассажиры были напуганы, но персонал самолета не сказал ни слова", —
написал Эллис.
Сотрудница авиакомпании Бобби Иган рассказала,
что мужчина был задержан. После посадки в Анкоридже его отправили в больницу, сообщает New York Post.
В России идет активная
борьба с авиадебоширами. Как писали Dni.Ru,
в декабре 2017 года президент Владимир Путин
подписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке таким людям.
С июня 2018 года компании смогут сами составлять так называемые черные списки
деструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете.
Авиакомпании все чаще
привлекают дебоширов к суду, который назначает им крупные штрафы. Особенно если
самолет пришлось экстренно сажать.