На рейсе американской авиакомпании Alaska Airlines произошел казусный инцидент. Там задержали обнаженного пассажира, бегающого по салону самолета.

На рейсе американской авиакомпанииAlaska Airlines произошел казусный инцидент. Там задержали обнаженного пассажира, бегающого по салону самолета.О ЧПрассказал на своей страничке в Twitter бывший член сената Аляски (США) Джонни Эллис. Мужчина былсвидетелем случившегося на борту.По егословам, голый дебошир гонялся по проходу как сумасшедший. "Шок. На моем рейсеиз Сиэтла в Анкоридж полностью голый мужчина бегал из одного конца самолета вдругой, размахивая руками и крича. Двое больших парней схватили его и заперли втуалете. Пассажиры были напуганы, но персонал самолета не сказал ни слова", —написал Эллис.Сотрудница авиакомпании Бобби Иган рассказала,что мужчина был задержан. После посадки в Анкоридже его отправили в больницу, сообщает New York Post.В России идет активнаяборьба с авиадебоширами. Как писали Dni.Ru,в декабре 2017 года президент Владимир Путинподписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке таким людям.С июня 2018 года компании смогут сами составлять так называемые черные спискидеструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете.Авиакомпании все чащепривлекают дебоширов к суду, который назначает им крупные штрафы. Особенно еслисамолет пришлось экстренно сажать.