В Испании мужчина по имени Хавьер несколько раз изнасиловал свою 15-летнюю дочь и двух ее подруг под предлогом изгнания злых духов. Извращенец принуждал девочек к сексу в собственном доме неподалеку от Барселоны.

В Испании мужчина по имени Хавьер несколькораз изнасиловал свою 15-летнюю дочь и двух ее подруг под предлогом изгнаниязлых духов. Извращенец принуждал девочек к сексу в собственном доме неподалекуот Барселоны.По словам Хавьера,он состоит в так называемом Ордене Одина. Мужчина утверждает, что члены объединениятребовали от него надругаться над подростками, а если он откажется, то егосемья и родственники будут прокляты.Примечательно,что жена педофила была с ним заодно и знала о происходящем. Во время насилияженщина находилась дома, а после даже спрашивала девочек, "как все прошло",передает BBC News.Теперь мужчина предстанет перед судом – разбирательство начнется17 мая. Обвинение просит для отца семейства 45 лет тюрьмы. Его супругу же предлагаетсяприговорить к девяти годам заключения.Подобные преступления против несовершеннолетнихсовершаются и в нашей стране. Так, ранее Dni.Ru писали о том, что полицияСанкт-Петербурга задержала 40-летнего жителя города. Педофил три года насиловалмалолетнюю дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Севернойстолицы.Сеще одна страшная история произошла на Урале.Там ранее суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к 20 годамстрогого режима за изнасилование своей 11-летней дочери. Девочке пришлось житьс отцом, поскольку мать была лишена родительских прав.