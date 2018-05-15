В Испании мужчина по имени Хавьер несколько
раз изнасиловал свою 15-летнюю дочь и двух ее подруг под предлогом изгнания
злых духов. Извращенец принуждал девочек к сексу в собственном доме неподалеку
от Барселоны.
В Испании мужчина по имени Хавьер несколько
раз изнасиловал свою 15-летнюю дочь и двух ее подруг под предлогом изгнания
злых духов. Извращенец принуждал девочек к сексу в собственном доме неподалеку
от Барселоны.
По словам Хавьера,
он состоит в так называемом Ордене Одина. Мужчина утверждает, что члены объединения
требовали от него надругаться над подростками, а если он откажется, то его
семья и родственники будут прокляты.
Примечательно,
что жена педофила была с ним заодно и знала о происходящем. Во время насилия
женщина находилась дома, а после даже спрашивала девочек, "как все прошло",
передает BBC News.
Теперь мужчина предстанет перед судом – разбирательство начнется
17 мая. Обвинение просит для отца семейства 45 лет тюрьмы. Его супругу же предлагается
приговорить к девяти годам заключения.
Подобные преступления против несовершеннолетних
совершаются и в нашей стране. Так, ранее Dni.Ru писали о том, что полиция
Санкт-Петербурга задержала 40-летнего жителя города. Педофил три года насиловал
малолетнюю дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Северной
столицы.
Сеще одна страшная история произошла на Урале.
Там ранее суд приговорил 43-летнего жителя города Усолье-Сибирское к 20 годам
строгого режима за изнасилование своей 11-летней дочери. Девочке пришлось жить
с отцом, поскольку мать была лишена родительских прав.