Пенсионерка погибла под колесами троллейбуса. Трагедия произошла на улице Гагарина прямо на остановке. Предварительно, водитель кольцевого маршрута - женщина 45 лет, не заметила входившую в салон пенсионерку. Та выпала из троллейбуса прямо под колёса.

Пенсионерка погибла под колесами троллейбуса. Трагедия произошла на улице Гагарина прямо на остановке. Предварительно, водитель кольцевого маршрута - женщина 45 лет, не заметила входившую в салон пенсионерку. Та выпала из троллейбуса прямо под колёса. Пострадавшая скончалась на месте. Ей было 69 лет. Напомним, похожее ДТП произошло во Владимире 2 года назад. Тогда на проспекте Ленина из троллейбуса на полном ходу выпала пожилая женщина, ударилась головой и погибла. Водителя наказали условным сроком.