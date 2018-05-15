Вратарь сборной Италии Пепе Рейна покидает Наполи и продолжит карьеру в Милане. Переход 35-летнего голкипера подтвердил спортивный директор миланцев Массимо Мирабелли.

Вратарь сборной Италии Пепе Рейна покидает "Наполи" и продолжит карьеру в "Милане". Переход 35-летнего голкипера подтвердил спортивный директор миланцев Массимо Мирабелли.Контракт Рейны с "Наполи" истекает 30 мая, после чего испанец станет свободным агентом. Пепе уже попрощался с болельщиками "Наполи". Массимо Мирабелли заявил, что чемпион мира 2012 года и двукратный чемпион Европы скоро станет футболистом "Милана".Пепе Рейна выступал за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль" и "Баварию". С 2014 года испанец защищает ворота "Наполи".