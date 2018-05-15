Северная Корея может отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. Об этом сообщает агентство Ренхап. Пхеньян уже отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.

Северная Корея может отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. Об этом сообщает агентство "Ренхап". Пхеньян уже отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.По данным "Интерфакса", северокорейское агентство ЦТАК распространило сообщение, в котором поясняет, что "учения ВВС США и Южной Кореи являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей".Межкорейские переговоры на высоком уровне должны были пройти на южной части населенного пункта Пханмунджом. Стороны планировали обсудить дальнейшее развитие отношений по итогам саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова.Переговоры лидеров США и КНДР были запланированы на 12 июня.