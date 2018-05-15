Напомним, соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин.

Почта России доставит ветеранам и инвалидам войны выплаты в 10 000 рублей. Напомним, соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин.Сотрудники Почты России будут производить выплаты ветеранам, получающим пенсии через отделения почтовой связи. Доставка будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление ветеранам не требуется.Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и ветеран сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении или почтальон доставит ее повторно.