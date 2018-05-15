Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Крымского моста. Президент сам за рулем грузовика одним из первых проехал по мосту.

Владимир Путин принял участие в торжественном открытииКрымского моста. Президент сам за рулем грузовика одним из первых проехалпо мосту.Глава государства лично курировал строительство грандиозногообъекта и четыре раза приезжал сюда в процессе возведения моста. Сегодня онпообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовностьЕдиного центра управления дорожным движением.Первой по новому мосту прошла колонна строительной техникипод управлением специалистов из разных регионов страны, благодаря которым мостсдали на полгода раньше срока.Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту откроетсяутром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять движением транспорта по мосту будутдесятки датчиков, радаров, камер и табло. Таким образом, дорога черезКерченский пролив станет самой умной в регионе.Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым иКраснодарский край, – самый протяженный в Европе, его длина составляет 19километров.Трасса начинается наТаманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает пролив ивыходит на крымский берег.В масштабной стройке задействовали более 10 тысяч строителей. Ониустановили семь тысяч свай и 595 опор. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланированона декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.Власти Крыма уже подготовили рекомендации автотуристам кпредстоящему открытию движения по мосту через Керченский пролив. В трех районахреспублики были разработаны схемы объездов в районах предполагаемых пробок ипредусмотрены оборудованные места стоянки для экскурсионныхавтобусов и легковых машин.На трассах установлены специальные дорожные знаки, улучшенанавигация. Также готовится издание справочной литературы, карты автомобильныхдорог Крыма, рекомендуемые маршруты движения с указаниемдостопримечательностей, возможных мест остановок для отдыха автотуристов. Ожидается,что уже в этом курортном сезоне нагрузка на действующие автодороги полуостровасерьезно возрастет.В свою очередь Компания "Яндекс" пообещала создатькарту объездных путей для включения новых маршрутов в свой навигатор в период высокогокурортного сезона.