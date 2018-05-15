Молодой человек, являвшийся сотрудником автосервиса, взял ключи от иномарки в офисе, после чего угнал ее с целью дальнейшей реализации...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское совместно с инспекторами СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в угоне автомобиля.В ОМВД России по району Богородское поступило сообщение об угоне иномарки. Полицейские установили, что автомашина марки «Ауди ТТ», принадлежащая фирме, ранее была оставлена для тюнинга в автосервисе, расположенном на Краснобогатырской улице. Утром сотрудники сервиса обнаружили, что указанная иномарка пропала. Сумма материального ущерба составила около 3 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили похищенную автомашину на 45-м километре Минского шоссе. Гражданин, управлявший иномаркой, был задержан. Им оказался 22-летний уроженец ближнего зарубежья, являвшийся сотрудником автосервиса. Как выяснилось, он взял ключи от иномарки в офисе, после чего угнал ее с целью дальнейшей реализации. Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу.По данному факту дознанием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон)». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73