Cотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый снял сигнализацию с чужой машины, переложил из нее коробки с товаром в багажник своего автомобиля и скрылся...

«Оперативниками ОМВД России по району Капотня по подозрению в краже задержан приезжий, находившийся в федеральном розыске», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции обратился 27- летний москвич с заявлением о краже. По его словам неизвестный похитил товар на сумму около 250 тысяч рублей из салона его автомобиля, припаркованного на стоянке одной из торговых площадок, расположенной на улице Верхние Поля. Как сообщил хозяин похищенного товара, признаков взлома автомобиля не обнаружено.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Капотня установили, что подозреваемый, используя специальное устройство для считывания информации – граббер, снял сигнализацию с машины, переложил из нее коробки с товаром в багажник своего автомобиля и скрылся.В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Большая Дмитровка. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый уроженец ближнего зарубежья, находившийся в федеральном розыске за кражу в особо крупном размере. О задержании разыскиваемого сообщено инициатору розыска.По данному факту следствием ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18