В ходе обыска в квартире были изъяты электронные весы, упаковочный материал и мобильные телефоны с которых подозреваемый отправлял фотографии с местом закладки наркотика...

Сотрудниками ОНК УВД по ЮЗАО задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт героина.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 35 - летний приезжий, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен свёрток с веществом неизвестного происхождения, которое согласно проведённому исследованию является героином, общей массой около 100 граммов.Было установлено, что подозреваемый сбывал наркотики путем закладок. В ходе обыска по месту жительства задержанного, в квартире, расположенной на улице Адмирала Лазарева, полицейские обнаружили еще несколько свертков с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 300 граммов.Также в ходе обыска были изъяты электронные весы, упаковочный материал и мобильные телефоны, с которых подозреваемый отправлял фотографии с местом закладки наркотика.Следственным отделением ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56