Петр Порошенко считает, что открытый 15 мая Крымский мост принесет определенную пользу Украине. По мнению украинского лидера, он понадобится оккупантам, чтобы быстрее освободить полуостров от своего присутствия. Комментаторы предложили Петру Алексеевичу нарисовать альтернативный глобус и там уже страдать от избытка фантазии.

Петр Порошенко считает, что открытый 15 мая Крымский мостпринесет определенную пользу Украине. По мнению украинского лидера, онпонадобится "оккупантам", чтобы быстрее освободить полуостров отсвоего присутствия. Комментаторыпредложили Петру Алексеевичу нарисовать альтернативный глобус и там ужестрадать от избытка фантазии."Очередное свидетельство пренебрежения международнымправом" – так назвал президент Украины открытие моста, соединившегороссийские Кубань и Керчь. Но "захватившие" Крым русские, по мнениюПорошенко, будут пользоваться переправой недолго. "Мост обязательнопонадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", -написал украинский лидер на своей странице в Facebook.Порошенко заявляет, что "агрессор" понесетответственность за свои действия "в полной мере" – и жалеетпредставителей европейского бизнеса, которых, по его мнению, "втянули всвои авантюры" представители российской власти.Подписчики Порошенко тут же набежали в пост с заверениями,что мост так долго не простоит, его скоро смоет в море – а если и простоит, тоего будут использовать украинские патриоты. Однако, к сожалению украинскогопрезидента, не меньше нашлось и таких комментаторов, которые на вещи смотряттрезво."Впечатлен буйством фантазии шумерийцев, начиная с их"головы": судя по всему, проще всего вам было бы нарисоватьальтернативный глобус, на котором моста нет, и законодательно воспретитьпечатать иные карты. Так, глядишь, переможет мал-мала", – написал один изних."Пэтро, когда уже они начнут терминово покидати твойКрым? Это будет в этом тысячелетии, или в эпоху галактической империи? И не потеме, там вроде неплохой коньячок завезли в супермаркет на крещатике", -продолжает обсуждение другой подписчик (орфография и пунктуация авторов – прим.ред). К слову, выпить водки и не портить людям праздник посоветовали Порошенкомногие подписчики.Не мог не прокомментировать открытие Крымского моста и главаМИД Украины. Павел Климкин упокоил украинцев заявлением, что Керченский мост – "путьв никуда". "Это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы иисчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирныйпротест", – написал он в своем Twitter. Министру тут же напомнили, чтораньше он заявлял, что никакого моста нет и в помине, это все российскаяпропаганда.Напомним, президент России 15 мая официально открылрегулярное автомобильное движение по Крымскому мосту. Владимир Путин проехал по нему за рулем "КамАЗа"во главе колонны строительной техники. Для местных жителей движение откроется 16мая в 05:30 утра.