День открытия Крымского моста стал капитуляцией президента Украины Петра Порошенко. В тот момент, когда глава российского государства ехал за рулем КамАЗа по новой дороге, лидер Незалежной с помпой открывал фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом.

День открытия Крымского моста стал капитуляцией президентаУкраины Петра Порошенко. В тот момент, когда глава российского государства ехалза рулем КамАЗа по новой дороге, лидер Незалежной с помпой открывалфельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом."Наш, украинский ответ – новый фельдшерско-акушерскийпункт в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области", – пишетдепутат Верховной рады Евгений Мураев. Парламентарий отметил, что, по слухам,медпункт построен даже не на средства украинского бюджета, а на деньги компании"Кока-Кола".По словам Мураева, раньше губернаторы отказывались приезжатьна открытие детских садов. "Было мелко и заурядно для чиновника его уровняобразца 2012 года", – пояснил законодатель. Он напомнил, что тогдашнийгубернатор Харьковской области Михаил Добкин и мэр столицы региона ГеннадийКернес участвовали в открытии аэропорта и других важных инфраструктурныхобъектов.Теперь же, с горечью констатирует депутат, президентоткрывает сельскую амбулаторию. "…Богатыри – не вы", – написал Мураев на своейстранице в Facebook.Напомним, президент России Владимир Путин открыл Крымскиймост во вторник, 15 мая, после полудня. Глава российского государства Онпообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовностьЕдиного центра управления дорожным движением. Одним из первых Путин промчалсяпо новому мосту за рулем КамАЗа.Полноценное автомобильное движение по Крымскому мостуоткроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлятьдвижением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Такимобразом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.В это же самое время, когда Владимир Путин ехал по Крымскомумосту, Петр Порошенко с гордым видом открывал фельдшерско-акушерский пункт вселе Боденьки. Украинский лидер пафосно распинался о преимуществах новойамбулатории и ее техническом оснащении, а также особо заметил, что она созданапо проекту французского архитектора.