День открытия Крымского моста стал капитуляцией президента
Украины Петра Порошенко. В тот момент, когда глава российского государства ехал
за рулем КамАЗа по новой дороге, лидер Незалежной с помпой открывал
фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом.
День открытия Крымского моста стал капитуляцией президента
Украины Петра Порошенко. В тот момент, когда глава российского государства ехал
за рулем КамАЗа по новой дороге, лидер Незалежной с помпой открывал
фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом.
"Наш, украинский ответ – новый фельдшерско-акушерский
пункт в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области", – пишет
депутат Верховной рады Евгений Мураев. Парламентарий отметил, что, по слухам,
медпункт построен даже не на средства украинского бюджета, а на деньги компании
"Кока-Кола".
По словам Мураева, раньше губернаторы отказывались приезжать
на открытие детских садов. "Было мелко и заурядно для чиновника его уровня
образца 2012 года", – пояснил законодатель. Он напомнил, что тогдашний
губернатор Харьковской области Михаил Добкин и мэр столицы региона Геннадий
Кернес участвовали в открытии аэропорта и других важных инфраструктурных
объектов.
Теперь же, с горечью констатирует депутат, президент
открывает сельскую амбулаторию. "…Богатыри – не вы", – написал Мураев на своей
странице в Facebook.
Напомним, президент России Владимир Путин открыл Крымский
мост во вторник, 15 мая, после полудня. Глава российского государства Он
пообщался с рабочими, инженерами и руководителями отрасли, проверил готовность
Единого центра управления дорожным движением. Одним из первых Путин промчался
по новому мосту за рулем КамАЗа.
Полноценное автомобильное движение по Крымскому мосту
откроется утром 16 мая, а поезда пойдут по нему в конце 2019 года. Управлять
движением транспорта будут десятки датчиков, радаров, камер и табло. Таким
образом, дорога через Керченский пролив станет самой умной в регионе.
В это же самое время, когда Владимир Путин ехал по Крымскому
мосту, Петр Порошенко с гордым видом открывал фельдшерско-акушерский пункт в
селе Боденьки. Украинский лидер пафосно распинался о преимуществах новой
амбулатории и ее техническом оснащении, а также особо заметил, что она создана
по проекту французского архитектора.