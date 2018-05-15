Камеры наружного наблюдения, установленные у входа в один из баров на Гоголевском бульваре в центре Москвы, сняли завязку конфликта между актерами из сериала Ольга и нетрезвым посетителем питейного заведения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Камеры наружного наблюдения, установленные у входа в один из баров на Гоголевском бульваре в центре Москвы, сняли завязку конфликта между актерами из сериала "Ольга" и нетрезвым посетителем питейного заведения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Все участники – актер Борис Дергачев и актриса Алина Алексеева с одной стороны и москвич Дмитрий Олимов с другой – написали друг на друга заявления в полицию. Разгадать, что же именно произошло в тот вечер, следователям помогут записи с камер наружного наблюдения около входа в питейное заведение. Запись опубликовал .На видео можно заметить, что нетрезвый мужчина активно выясняет отношения с Борисом Дергачевым, после чего толкает его. В качестве средства защиты актер берет в руки швабру. В какой-то момент на улицу выходит его партнерша по Алина Алексеева с бокалом вина в руках. Позже он будет разбит о голову оппонента актеров. Однако этот эпизод в поле зрения камер не попал, потасовка переместилась в другое место.