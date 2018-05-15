Президент Сербской Республики Милорад Додик прилетит в Россию на чемпионат мира по футболу-2018.

— Милорад Додик 27 июня 2018 года будет в Москве. Он хочет посмотреть матч Сербия–Бразилия и поддержать сербскую сборную. В стране идет предвыборная кампания, поэтому он не сможет задержаться в России на другие игры, — сообщил Известиям посол Сербии в России Душко Перович.По его словам, в стране заметен большой интерес к предстоящему первенству и немало футбольных болельщиков из намерены посетить Россию этим летом.— Многие жители Сербии любят вашу страну, знают русский язык и имеют здесь друзей или даже родственников. К сожалению, не всем удастся приобрести билеты или вовремя решить вопрос с проживанием. Тем не менее я думаю, что из Республики Сербской может приехать несколько тысяч болельщиков. Особенно учитывая тот факт, что некоторые жители региона работают в России, — подчеркнул Душко Перович.На одно из главных спортивных событий этого года пробились сразу две сборные этого региона — Сербии и Хорватии. Так, ранее Известия сообщили, что летом в Россию планирует приехать президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Сербский министр обороны Александр Вулин в интервью Известиям также заявил, что с удовольствием лично посетит международный турнир.