Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому новый кабинет министров РФ будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому новый кабинет министров РФ будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.Среди вице-премьеров — министр финансов, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.По данным "Интерфакса", Дмитрий Медведев представит персональный состав нового кабинета министров главе государства до переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 мая.Об этом сообщил общественности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который подчеркнул, что будущие министры на встрече присутствовать не будут.15 мая на встрече с Путиным в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев передал ему проект указа с предложениями по структуре нового правительства.По словам Медведева, поскольку действующая структура правительства доказала свою работоспособность, принципиальных изменений в ней не предлагается. При этом он подчеркнул, что есть ряд важных предложений, которые направлены на оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти.В частности, министерство образования и науки разделят на два ведомства, а федеральное агентство по надзору за образованием будет подчиняться напрямую правительству.