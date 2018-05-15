Состав и структура правительства претерпели серьезные
изменения. У главы кабинета министров теперь будет десять заместителей, один из
них в ранге первого вице-премьера, также исполняющего функции министра финансов.
Состав и структура правительства претерпели серьезные
изменения. У главы кабинета министров теперь будет десять заместителей, один из
них в ранге первого вице-премьера, также исполняющего функции министра финансов.
После встречи с премьером Дмитрием Медведевым, президент
подписал указ о новой структуре правительства. У главы кабмина будет
10 заместителей, в том числе первый вице-премьер, он же – министр финансов,
вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер
– глава аппарата кабинета министров.
Также известно, что Рособрнадзор и Росмолодежь будут подчинены
напрямую правительству, раньше эти структуры находились в ведении Министерства
образования и науки. В свою очередь это ведомство займется научной,
научно-технической и инновационной деятельностью, а также нанотехнологиями, сообщает .
Фамилии кандидатов на должности в правительстве сегодня не назывались. Медведев представит
поименный состав правительства в конце этой недели. Возможно, что в пятницу, 18
мая пройдет первая встреча Владимира Путина с новым правительством. Этого не
исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, что сразу после вступления в должность 7 мая
президент России Владимир Путин в соответствии с Конституцией отправил правительство
в отставку. В тот же день глава государства внес на рассмотрение Госдумы
кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутаты одобрили
это предложение, и президент подписал соответствующий указ.
В тот же день стало понятно, что состав нового кабинета
министров изменится. Кресло вице-премьера по вопросам промышленности и
энергетики займет Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и спорта Медведев
может поручить Ольге Голодец, а сельское хозяйство – полномочному представителю
президента в Центральном федеральном округе Алексею Гордееву.
Самым неожиданным назначением в политических кругах называют
возможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера по
вопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства
Максим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровой
экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером по
оборонно-промышленному комплексу.