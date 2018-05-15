Состав и структура правительства претерпели серьезные изменения. У главы кабинета министров теперь будет десять заместителей, один из них в ранге первого вице-премьера, также исполняющего функции министра финансов.

Состав и структура правительства претерпели серьезныеизменения. У главы кабинета министров теперь будет десять заместителей, один изних в ранге первого вице-премьера, также исполняющего функции министра финансов.После встречи с премьером Дмитрием Медведевым, президентподписал указ о новой структуре правительства. У главы кабмина будет10 заместителей, в том числе первый вице-премьер, он же – министр финансов,вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер– глава аппарата кабинета министров.Также известно, что Рособрнадзор и Росмолодежь будут подчиненынапрямую правительству, раньше эти структуры находились в ведении Министерстваобразования и науки. В свою очередь это ведомство займется научной,научно-технической и инновационной деятельностью, а также нанотехнологиями, сообщает .Фамилии кандидатов на должности в правительстве сегодня не назывались. Медведев представитпоименный состав правительства в конце этой недели. Возможно, что в пятницу, 18мая пройдет первая встреча Владимира Путина с новым правительством. Этого неисключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Напомним, что сразу после вступления в должность 7 маяпрезидент России Владимир Путин в соответствии с Конституцией отправил правительствов отставку. В тот же день глава государства внес на рассмотрение Госдумыкандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутаты одобрилиэто предложение, и президент подписал соответствующий указ.В тот же день стало понятно, что состав нового кабинетаминистров изменится. Кресло вице-премьера по вопросам промышленности иэнергетики займет Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и спорта Медведевможет поручить Ольге Голодец, а сельское хозяйство – полномочному представителюпрезидента в Центральном федеральном округе Алексею Гордееву.Самым неожиданным назначением в политических кругах называютвозможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера повопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительстваМаксим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровойэкономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером пооборонно-промышленному комплексу.