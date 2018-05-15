Удивительное открытие американских исследователей перевернуло представления о сексе в браке. Оказалось, что женщины испытывают сексуальное желание чаще своих партнеров. А мужчины от этого страдают.

Удивительное открытие американских исследователей перевернулопредставления о сексе в браке. Оказалось, что женщины испытывают сексуальноежелание чаще своих партнеров. А мужчины от этого страдают.Распространенное мнение о сексуальной необузданности мужчинв браке не имеет ничего общего с реальностью. Так утверждают американские исследователииз Кентуккийского университета. Их фундаментальный труд основан на анализе 62статей, посвященных сексу в браке.В итоге ученые пришли к выводу, что мужчины в браке режеиспытывают сексуальное желание, чем женщины. В то же время, представителисильной половины человечества нередко чувствуют давление со стороны своих жен идаже общественного мнения. И, чтобы соответствовать принятому им стереотипу,зачастую вынуждены заниматься сексом против своего желания.Как выяснилось, для мужчин, как и для женщин, очень важнаэмоциональная связь с партнером. Те их них, кто страдал от недостатка такойсвязи, реже испытывали желание заниматься сексом. Осложняет жизнь страдающихмужчин также постоянный страх перед возможными проблемами с эрекцией либо передтем, что они не получат удовольствия во время занятий любовью. Это, в конечномсчете, разрушает отношения между супругами, пишет соссылкой на Journal of Sex Research.Ранее ученые – и тоже американские – поделились неожиданными откровениями о сексе. Выяснилось, что современные женщины стали вести себя раскрепощеннее, а мужчины скромнее. По их данным, за последние десятилетия дамы стали более раскованными и увеличили количество случайных половых связей. Число женщин, у которых было более 15 партнеров, выросло на 4%. А вот у мужчин наблюдается противоположная тенденция. Как писали Dni.Ru, по сравнению с предыдущими годами все больше представителей сильной половины человечества отдают предпочтение моногамии.