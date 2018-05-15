Удивительное открытие американских исследователей перевернуло
представления о сексе в браке. Оказалось, что женщины испытывают сексуальное
желание чаще своих партнеров. А мужчины от этого страдают.
Удивительное открытие американских исследователей перевернуло
представления о сексе в браке. Оказалось, что женщины испытывают сексуальное
желание чаще своих партнеров. А мужчины от этого страдают.
Распространенное мнение о сексуальной необузданности мужчин
в браке не имеет ничего общего с реальностью. Так утверждают американские исследователи
из Кентуккийского университета. Их фундаментальный труд основан на анализе 62
статей, посвященных сексу в браке.
В итоге ученые пришли к выводу, что мужчины в браке реже
испытывают сексуальное желание, чем женщины. В то же время, представители
сильной половины человечества нередко чувствуют давление со стороны своих жен и
даже общественного мнения. И, чтобы соответствовать принятому им стереотипу,
зачастую вынуждены заниматься сексом против своего желания.
Как выяснилось, для мужчин, как и для женщин, очень важна
эмоциональная связь с партнером. Те их них, кто страдал от недостатка такой
связи, реже испытывали желание заниматься сексом. Осложняет жизнь страдающих
мужчин также постоянный страх перед возможными проблемами с эрекцией либо перед
тем, что они не получат удовольствия во время занятий любовью. Это, в конечном
счете, разрушает отношения между супругами, пишет со
ссылкой на Journal of Sex Research.
Ранее ученые – и тоже американские – поделились неожиданными откровениями о сексе. Выяснилось, что современные женщины стали вести себя раскрепощеннее, а мужчины скромнее. По их данным, за последние десятилетия дамы стали более раскованными и увеличили количество случайных половых связей. Число женщин, у которых было более 15 партнеров, выросло на 4%. А вот у мужчин наблюдается противоположная тенденция. Как писали Dni.Ru, по сравнению с предыдущими годами все больше представителей сильной половины человечества отдают предпочтение моногамии.