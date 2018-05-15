Цены на нефть все растут, котировки достигли уровня 2014
года. К удивлению и разочарованию россиян, на курсе рубля рекордные 80 долларов
за баррель никак не отражаются.
Цены на нефть все растут, котировки достигли уровня 2014
года. К удивлению и разочарованию россиян, на курсе рубля рекордные 80 долларов
за баррель никак не отражаются.
Доклад ОПЕК о повышении спроса на нефть в 2018 году и выход
США из иранской ядерной сделки вызвали бум на рынке черного золота. Возобновление
экономических санкций в отношении Ирана может привести к сокращению добычи нефти
в стране, уменьшению предложения – и, как следствие, росту спроса и цены.
Однако, к разочарованию россиян, рубль на этом благоприятном
фоне почему-то не растет. Как поясняют специалисты – и признают в
Минэкономразвития – российская валюта от нефтяных цен больше не зависит. Если
осенью 2015-го – через год после того, как рубль отпустили в свободное плавание
– почти 90% колебаний курса рубля объяснялось изменением стоимости черного
золота, то в последние несколько месяцев это соответствует действительности
лишь на 40%.
Одна из причин, по словам экспертов, в том, что на курс
рубля влияют меры господдержки компаний, попавших под американские санкции. Они
могут получить право не возвращать валютную выручку в Россию. В результате валюта
в стране может оказаться в дефиците, и это окажет дополнительное негативное
влияние на рубль.
Против рубля играет и антикризисная монетарная политика
России. Благодаря ценам на нефть выше уровня, заложенного в бюджете, у казны
обнаружился излишек средств – и государство решило использовать их для
пополнения резервов. С 10 мая по 6 июня Центробанк закупит для Минфина валюту
на рекордную сумму 322,8 миллиарда рублей. Получается, что высокие нефтяные
цены не только не укрепляют рубль, как раньше – а, напротив, ослабляют его,
мотивируя Минфин скупать валюту.
Однако есть среди аналитиков и оптимисты. Они заверяют, что
рубль получит поддержку. В частности, укреплению может способствовать
предстоящий чемпионат мира по футболу. По подсчетам, за месяц турнира
болельщики привезут в Россию от полумиллиарда до 2 миллиардов долларов, пишет "МК".
Причин для паники нет, уверены аналитики. Они советуют тем,
кто собирается в отпуск, покупать валюту заранее – и ориентироваться на
диапазон 61–65 рублей за доллар до конца мая.