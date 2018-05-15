Цены на нефть все растут, котировки достигли уровня 2014 года. К удивлению и разочарованию россиян, на курсе рубля рекордные 80 долларов за баррель никак не отражаются.

Цены на нефть все растут, котировки достигли уровня 2014года. К удивлению и разочарованию россиян, на курсе рубля рекордные 80 долларовза баррель никак не отражаются.Доклад ОПЕК о повышении спроса на нефть в 2018 году и выходСША из иранской ядерной сделки вызвали бум на рынке черного золота. Возобновлениеэкономических санкций в отношении Ирана может привести к сокращению добычи нефтив стране, уменьшению предложения – и, как следствие, росту спроса и цены.Однако, к разочарованию россиян, рубль на этом благоприятномфоне почему-то не растет. Как поясняют специалисты – и признают вМинэкономразвития – российская валюта от нефтяных цен больше не зависит. Еслиосенью 2015-го – через год после того, как рубль отпустили в свободное плавание– почти 90% колебаний курса рубля объяснялось изменением стоимости черногозолота, то в последние несколько месяцев это соответствует действительностилишь на 40%.Одна из причин, по словам экспертов, в том, что на курсрубля влияют меры господдержки компаний, попавших под американские санкции. Онимогут получить право не возвращать валютную выручку в Россию. В результате валютав стране может оказаться в дефиците, и это окажет дополнительное негативноевлияние на рубль.Против рубля играет и антикризисная монетарная политикаРоссии. Благодаря ценам на нефть выше уровня, заложенного в бюджете, у казныобнаружился излишек средств – и государство решило использовать их дляпополнения резервов. С 10 мая по 6 июня Центробанк закупит для Минфина валютуна рекордную сумму 322,8 миллиарда рублей. Получается, что высокие нефтяныецены не только не укрепляют рубль, как раньше – а, напротив, ослабляют его,мотивируя Минфин скупать валюту.Однако есть среди аналитиков и оптимисты. Они заверяют, чторубль получит поддержку. В частности, укреплению может способствоватьпредстоящий чемпионат мира по футболу. По подсчетам, за месяц турнираболельщики привезут в Россию от полумиллиарда до 2 миллиардов долларов, пишет "МК".Причин для паники нет, уверены аналитики. Они советуют тем,кто собирается в отпуск, покупать валюту заранее – и ориентироваться надиапазон 61–65 рублей за доллар до конца мая.