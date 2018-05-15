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<a href="http://33live.ru/novosti/15-05-2018-renault-nachala-prodavat-v-rossii-obnovlennyj-duster-dakar.html" target="_blank">Renault начала продавать в России обновленный Duster Dakar</a> - Компания Renault начала российские продажи слегка обновленной дакаровской спецверсии популярного кроссовера Duster, которая отличается от стандартной модели особым стайлингом. Все изменения - тоже на уровне декораций.