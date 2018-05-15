Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, выступающие в парном разряде, были вынуждены сняться с престижного турнира в Риме. Главной причиной такого решения стала вирусная инфекция Макаровой.

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, выступающие в парном разряде, были вынуждены сняться с престижного турнира в Риме. Главной причиной такого решения стала вирусная инфекция Макаровой.Россиянка заболела после финального поединка в Мадриде, где она вместе с Весниной стала победительницей турнира в парном разряде. После выступлений в столице Испании ей предстояло провести матч одиночного разряда в Риме, однако из-за болезни она отказалась от участия сначала в нем, а уже затем и в парных соревнованиях.Напомним, что Веснина с Макаровой трижды становились финалистками турнира в Риме, однако в каждом из решающих поединков уступали своим соперницам.