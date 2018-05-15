УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Михалкина Николая Николаевича, 12.10.1955 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Михалкина Николая Николаевича, 12.10.1955 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 2014 года.Приметы: на вид 65 лет, рост 195 см, худощавого телосложения, волосы волнистые, седые, лицо овальное, глаза светлые.Особые приметы: татуировка с изображением парашютиста на правом плече.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93