Ремонт продлится до 20 августа

Ремонт продлится до 20 августаС 16 мая по 20 августа на Заволжской улице в Костроме ограничат движение транспорта.Как сообщают в пресс-службе администрации, это связано с ремонтом водопровода - на участке от улицы Стопани до улицы Экскаваторщиков. После дорожники уложат на улице асфальт.В связи с этим изменится и схема движения автобусов № 22«Посёлок Козелино – Посёлок Малышково». Они будут ездить по улицам Экскаваторщиков – Силикатной – Самоковской, далее – по своему маршруту в прямом и обратном направлении.