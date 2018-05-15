Всего в области зарегистрировано четыре тысячи больных

Всего в области зарегистрировано четыре тысячи больныхВ первом квартале 2018 года во Владимирской области 145 человек узнали, что ВИЧ-инфицированы.На данный момент в регионе зарегистрировано 4 тысячи больных. Врачи отмечают, что ВИЧ все чаще передается половым путем, поэтому болеют не только маргиналы, но и люди с хорошим уровнем достатка и семьями.20 мая во всем мире проводится день памяти жертв СПИДа управление Роспотребнадзора по Владимирской области открыло «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Жители смогут получить консультации от специалистов-эпидемиологов с 10 до 12 часов каждый день до 20 мая. Телефон «горячей линии»: 8(4922)54-02-32.