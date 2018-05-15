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<a href="http://33live.ru/novosti/15-05-2018-s-triumfom-iz-stolicy.html" target="_blank">С триумфом из столицы</a> - Поразили мастерством и талантом. Владимирские артисты стали триумфаторами 9-го Международного военно-патриотического фестиваля-конкурса «Вальс Победы». Он проходил в Москве на Поклонной горе в канун Дня Победы. Юных и взрослых артистов из Владимира назвали лауреатами сразу в 5 разных номинациях конкурса. В чём секрет успешного выступления и чем участникам запомнился фестиваль - узнала Маргарита Махрова.