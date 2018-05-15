Министерство культуры Франции изменило на своем официальном сайте данные о принадлежности Севастополя. Ведомство указало, что город Крымского полуострова входит в состав Украины.

Министерство культуры Франции изменило на своем официальномсайте данные о принадлежности Севастополя. Ведомство указало,что город Крымского полуострова входит в состав Украины.Французы создали карту, накоторой указали учреждения культуры, участвующие в международной акции "Ночьмузеев-2018". В список вошел и Севастопольский художественный музей имени М.П.Крошицкого.Первоначально на сайте ведомствауказывалось, что он находится в России. Но позже адрес изменился: проспектНахимова, 9, Севастополь, Украина.Казусный инцидент прокомментировал политолог, членОбщественной палаты Республики Крым Денис Батурин. По его мнению, в том, чтозападные власти "путаются", считая полуостров то украинским, то российским, нетничего удивительного.Эксперт отметил,что официально на Западе считают, что полуостров все же украинский, "нофактическое признание того, что Крым — часть Российской Федерациипостоянно расширяется", передает . По словам политолога, сотрудничающимс Крымом международным организациям порядком надоела "эта шизофрения".Как писали Dni.Ru, ранее в Сети появился ролик, как один из первыхавтомобилистов проехал по путепроводу, ведущему к автоподходу Крымского моста.Автор видео эмоционально рассказал об открытии движения и прокомментировалсобытия вокруг.Напомним, Крым вошел в состав Россиипосле проведенного в марте 2014 года референдума. Киев, Евросоюз и США отказались признать его результаты.