Министерство культуры Франции изменило на своем официальном
сайте данные о принадлежности Севастополя. Ведомство указало,
что город Крымского полуострова входит в состав Украины.
Министерство культуры Франции изменило на своем официальном
сайте данные о принадлежности Севастополя. Ведомство указало,
что город Крымского полуострова входит в состав Украины.
Французы создали карту, на
которой указали учреждения культуры, участвующие в международной акции "Ночь
музеев-2018". В список вошел и Севастопольский художественный музей имени М.П.
Крошицкого.
Первоначально на сайте ведомства
указывалось, что он находится в России. Но позже адрес изменился: проспект
Нахимова, 9, Севастополь, Украина.
Казусный инцидент прокомментировал политолог, член
Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин. По его мнению, в том, что
западные власти "путаются", считая полуостров то украинским, то российским, нет
ничего удивительного.
Эксперт отметил,
что официально на Западе считают, что полуостров все же украинский, "но
фактическое признание того, что Крым — часть Российской Федерации
постоянно расширяется", передает . По словам политолога, сотрудничающим
с Крымом международным организациям порядком надоела "эта шизофрения".
Как писали Dni.Ru, ранее в Сети появился ролик, как один из первых
автомобилистов проехал по путепроводу, ведущему к автоподходу Крымского моста.
Автор видео эмоционально рассказал об открытии движения и прокомментировал
события вокруг.
Напомним, Крым вошел в состав России
после проведенного в марте 2014 года референдума. Киев, Евросоюз и США отказались признать его результаты.