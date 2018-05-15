Для достижения конкурентоспособного состояния инфраструктуры России требуется 22 триллиона рублей. Ее изменения должны быть значительными и связано это с постепенным отказом от сырьевой модели экономики, считают эксперты.

Для достижения конкурентоспособного состояния инфраструктурыРоссии требуется 22 триллиона рублей. Ее изменения должны быть значительными и связано это с постепенным отказом от сырьевой модели экономики, считаютэксперты.Запрос на смену сырьевой модели экономики и участие впроцессах глобализации рождают совершенно новые требования к мобильности,связности, интеграции и социальномукомфорту, уверен президент Фонда инфраструктурных инвестиций ИнфраКАП АлександрБаженов.Он напомнил, что Россия – самая большая по площади страна в мире снаселением, живущим преимущественно в некрупных по современным масштабамгородах, расположенных в неблагоприятных климатических условиях в отдалении открупнейших рынков и торговых путей.Сегодняшнюю модель расселения и размещения производительныхсил сформировали железные дороги, а коммунальная инфраструктура, созданная ещев СССР, дала необходимоежизнеобеспечение. Инфраструктура здравоохранения, образования и культурысформировал и устойчивые социумы. Инфраструктура связи дала возможность ихобъединить.Сейчас дефицит финансирования инфраструктуры в России находится примернона уровне США: с учетом масштабов экономики для того, чтобы достичьсовременного конкурентоспособного состояния инфраструктуры, Штатам потребуется триллиондолларов, а России – около 22 с половиной триллионов рублей.Действующая модель управления развитием инфраструктурысложилась в условиях бюджетных ограничений, когда из десяти экономически ифинансово обоснованных проектов выбирается один, на который есть бюджетныеденьги.По мнению Баженова, она должна измениться на реальнуюинвестиционную модель, в которой на все десять проектов хватает финансирования,если трансформация возникающих экономических эффектов в платежи за пользованиеили доступность инфраструктуры обеспечивает возвратность инвестиций.Международный консенсус экономической науки о том, чторазвитие инфраструктуры не окупается исключительно за счет прямой платы еепользователей, уже сложился, что неоднократно зафиксировано в исследованияхОЭСР на протяжении 2000-х годов. Учитывая, что инфраструктура тем эффективнее,чем более универсальный доступ она предоставляет, ключевым механизмом расчетаза инфраструктурные инвестиции являются платежи бюджета, способного консолидироватьразнообразные распределенные экономические эффекты от инфраструктурногоразвития.В 2010 году была выдвинута идея внедрения TIF (tax incrementfinance) – финансирования инфраструктурных проектов за счет дополнительныхналоговых доходов будущих периодов, полученных от их реализации. В последнемдокументе, который направил на общественное обсуждение тогда еще министрэкономического развития Андрей Белоусов, был предложен новый варианттрансформации бюджетного инвестиционного фонда для поддержки таких сделок.Примерно так постепенно складывалась работа госкомпании"Автодор"как финансового института развития автомобильных дорог.Инвесторы заключают с ней концессионные договоры, "Автодор"оплачивает свои обязательства за счет собираемых в его пользу доходов и средствсобственной инвестиционной программы. Расчет по этим обязательствам компания произведет,получая доходы от оплаты проезда после завершения расчетов с инвесторами.В отличие от "Автодора", схема Минэкономразвития допускаетфинансирование не только в рамках обособленных проектов, но и, например, вфинансирование корпоративных обязательств инфраструктурных компаний илирегионального долга, выпускаемого для развития инфраструктуры.Проведенный в 2015 году Национальным агентством финансовойинформации опрос институциональных инвесторов показал, что 67% инвесторов хотятразвивать бизнес в инфраструктуре, 63% могут увеличить инвестиции винфраструктуру, а 47% уже планируют это сделать в течение ближайших лет.Основными сдерживающими факторами для принятия решенийявляются политические риски, связанные с изменением позиции региональных имуниципальных властей и нескоординированностью политики федеральных ведомств.Еще одна категория рисков, о которой говорят инвесторы, впубличном пространстве обычно представляется как проблема отсутствия длинныхденег.Конечно, задача построения финансового рынка для развитияинфраструктуры сложная, говорит профессор Александр Баженов. Для нее, вероятно,понадобится что-то вроде ВЭБ 3.0, где ценностным предложением будет уже недлинное и дешевое софинансирование за счет государственного фондирования, аглубокая специализированная экспертиза в экономике инфраструктуры и ееиспользование для участия в рисках проектов с более дорогим, но зато меньшим вобщем объеме финансированием.