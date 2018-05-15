Документальный фильм Дело Собчака представлен на
фестивале в Каннах. Как рассказала на презентации Ксения Собчак, она хотела
донести до зрителя правдивую историю о своем отце.
Документальный фильм "Дело Собчака" представлен на
фестивале в Каннах. Как рассказала на презентации Ксения Собчак, она хотела
донести до зрителя правдивую историю о своем отце.
Презентация фильма прошла 15 мая в Российском павильоне
"Роскино". Телеведущая считает, что новое поколение уже не помнит, кто
такой Анатолий Собчак. "Это или отец Ксении Собчак, или человек, который
когда-то работал с Путиным. Это такая каша в голове, которая не отражает
масштабы личности моего отца. Я хотела сохранить память о нем", – заявила журналистка.
Документальная лента "Дело Собчака" Веры
Кричевской рассказывает о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.
Фильм поднимает различные темы – об отношениях Собчака с первым президентом
России Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, и о поражении
Собчака на губернаторских выборах в 1996 году.
В фильм вошли интервью с российскими политиками. О Собчаке
вспоминают Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Борис Немцов, руководитель
администрации президента Ельцина Валентин Юмашев, передает Рен ТВ.
Ксения Собчак считает, что в фильме объясняются многие
события из истории современной России. "Главное, чего мы добивались, – это
не навязывать какую-то точку зрения. Это настоящая драма, история настоящей
дружбы и настоящего предательства", – отметила она.
Мать Ксении, Людмила Нарусова, рассказала журналистам, что
президентская кампания отняла у ее дочери много сил. Это и стало причиной того,
что после выборов 18 марта Собчак "выпала" из политического поля.
Сначала экс-кандидат хорошо отдохнула, а затем полностью сосредоточилась на
подготовке фильма. В картине она выступила продюсером и сценаристом. Некоторые
назвали фильм "программным заявлением" Ксении Собчак. Премьера картины
в России состоится 12 июня.