Документальный фильм Дело Собчака представлен на фестивале в Каннах. Как рассказала на презентации Ксения Собчак, она хотела донести до зрителя правдивую историю о своем отце.

Документальный фильм "Дело Собчака" представлен нафестивале в Каннах. Как рассказала на презентации Ксения Собчак, она хотеладонести до зрителя правдивую историю о своем отце.Презентация фильма прошла 15 мая в Российском павильоне"Роскино". Телеведущая считает, что новое поколение уже не помнит, ктотакой Анатолий Собчак. "Это или отец Ксении Собчак, или человек, которыйкогда-то работал с Путиным. Это такая каша в голове, которая не отражаетмасштабы личности моего отца. Я хотела сохранить память о нем", – заявила журналистка.Документальная лента "Дело Собчака" ВерыКричевской рассказывает о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.Фильм поднимает различные темы – об отношениях Собчака с первым президентомРоссии Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, и о пораженииСобчака на губернаторских выборах в 1996 году.В фильм вошли интервью с российскими политиками. О Собчакевспоминают Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Борис Немцов, руководительадминистрации президента Ельцина Валентин Юмашев, передает Рен ТВ.Ксения Собчак считает, что в фильме объясняются многиесобытия из истории современной России. "Главное, чего мы добивались, – этоне навязывать какую-то точку зрения. Это настоящая драма, история настоящейдружбы и настоящего предательства", – отметила она.Мать Ксении, Людмила Нарусова, рассказала журналистам, чтопрезидентская кампания отняла у ее дочери много сил. Это и стало причиной того,что после выборов 18 марта Собчак "выпала" из политического поля.Сначала экс-кандидат хорошо отдохнула, а затем полностью сосредоточилась наподготовке фильма. В картине она выступила продюсером и сценаристом. Некоторыеназвали фильм "программным заявлением" Ксении Собчак. Премьера картиныв России состоится 12 июня.