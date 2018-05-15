В квартире одного из домов на 15-й Парковой улице полицейские обнаружили тело 22-летней девушки с внешними признаками насильственной смерти...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по Восточному округу Москвы задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве.14 мая в ОМВД России по району Северное Измайлово обратилась 76-летняя женщина. Она сообщила, что ее внучка несколько дней не выходит на связь.В этот же день в квартире одного из домов на 15-й Парковой улице полицейские обнаружили тело 22-летней девушки с внешними признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении указанного преступления 30-летнего приезжего мужчину.Задержанный передан сотрудникам органов следствия для проведения следственных действий.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73