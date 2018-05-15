В преддверии летних каникул сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного округа города Москвы посетили учащихся начальных классов ГБОУ «Школа № 870».

В преддверии летних каникул сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного округа города Москвы посетили учащихся начальных классов ГБОУ «Школа № 870».С приходом в столицу теплых солнечных дней дети все больше времени проводят на улице, играя во дворах, парках или скверах. Чтобы такое времяпрепровождение было безопасным, дорожные полицейские организовали для учеников одной из столичных школ полезную прогулку под веселым названием «Шагающий автобус».Во время необычного путешествия автоинспекторы рассказали ребятам, как правильно переходить проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам и напомнили о том, что такое безопасное поведение на улице. Дети также поинтересовались, что означают подаваемые регулировщиком жесты и задавали вопросы, связанные с различными непростыми ситуациями на дороге.Узнав много новой и полезной в повседневной жизни информации, юные участники дорожного движения поблагодарили Госавтоинспекторов и попросили проводить подобные уроки еще чаще.Инспекторы дорожно-патрульной службы Южного округа города Москвы подарили ребятам полезные сувениры, которые будут напоминать о необходимости всегда и везде соблюдать Правила дорожного движения.