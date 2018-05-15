Тема соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности при передвижении по улицам города во время каникул стала центральной в беседе инспекторов ДПС Юго-Западного округа столицы с учащимися ГБОУ Школа № 7.

Совсем скоро в школах начнутся летние каникулы. Долгожданное для детей время, когда можно поиграть с друзьями во дворе, покататься на велосипеде или роликах, подышать свежим воздухом на природе… В такие моменты дети, а часто их родители забывают о правилах безопасного поведения.Тема соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности при передвижении по улицам города во время каникул стала центральной в беседе инспекторов ДПС Юго-Западного округа столицы с учащимися ГБОУ Школа № 7.Сотрудники Госавтоинспекции провели познавательную лекцию для детей и напомнили школьникам о правилах поведения на дорогах, рассказали о том, насколько важно быть внимательными во время игры во дворе, а также во время путешествий на автомобиле. Автоинспекторы призвали помнить о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Именно они чаще всего спасают жизни пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях и сокращают вероятность детского дорожно-транспортного травматизма во время столкновения.Инспекторы ГИБДД разъяснили ребятам правила пользования гироскутерами, самокатами, сигвеями и моноколесами, а также напомнили, что передвигаться на этих устройствах необходимо в шлеме, наколенниках и налокотниках.В завершение беседы школьники присоединились к Всероссийской акции «Пристегнись, Россия!» и вышли на обочину дороги, держа в руках плакаты с призывом использовать ремни безопасности.