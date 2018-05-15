Установлено, что подозреваемый проник в квартиру через неплотно закрытую входную дверь и похитил денежные средства и личные вещи...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 38-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в квартирной краже.В дежурную часть обратилась 47-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств, в сумме 460 тысяч рублей, ювелирных изделий и других личных вещей из квартиры, расположенной на улице Маршала Тимошенко. Общий материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Маршала Тимошенко.Установлено, что подозреваемый проник в квартиру через неплотно закрытую входную дверь и похитил денежные средства и личные вещи.По данному факту следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39