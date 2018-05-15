Приводят в порядок парки города. Во Владимире прошла традиционная акция Марш парков. На этот раз для уборки активисты выбрали владимирский дендрарий лесного парка Дружба. Эта территория больше 20 лет была заброшена. И вот уже третий год активисты пытаются вернуть дендрарий к жизни. Что нужно, чтобы это место стало популярно у владимирцев? Во Владимирском дендрарии побывала Валерия Саенко.

Приводят в порядок парки города. Во Владимире прошла традиционная акция "Марш парков". На этот раз для уборки активисты выбрали владимирский дендрарий лесного парка "Дружба". Эта территория больше 20 лет была заброшена. И вот уже третий год активисты пытаются вернуть дендрарий к жизни. Что нужно, чтобы это место стало популярно у владимирцев? Во Владимирском дендрарии побывала Валерия Саенко.