По итогам первого квартала средний чек по кредиту наличными достиг исторического максимума в 141 тыс. руб. Эксперты опасаются, что такой рост может привести к увеличению закредитованности отдельных слоев населения, поскольку люди не всегда способны оценить свои силы.

Рост средней суммы по кредитам зафиксирован как в регионах, так и в Москве и Московской области — в последних средняя сумма кредита наличными также установила рекорд, достигнув 320 тысяч рублей. Как следует из информации БКИ, рост объемов розничного кредитования в России связан скорее не с увеличением числа выдаваемых кредитов, а с ростом их сумм. Так, по данным Банка России, за первый квартал 2018 года прирост портфеля розничных кредитов в России составил 454 миллиарда рублей, всего за этот период было выдано кредитов более чем на триллион рублей.По словам гендиректора БКИ Эквифакс Олега Лагуткина, рост средних сумм кредитов продолжится в течение 2018 года в связи со снижением некоторыми кредитными учреждениями процентных ставок по крупным суммам кредитов, что позволяет банкам стимулировать спрос на них. Для банков рост средних чеков в розничном кредитовании является способом увеличить кредитный портфель, пояснил Лагуткин.Наличные кредиты являются наиболее чувствительным к экономическим изменениям банковским продуктом с точки зрения суммы. После кризисных явлений в экономике средняя сумма кредита наличными упала — если в 2014 году она составляла 105 тысяч рублей, то в первом квартале 2015-го она сократилась до 72 тысяч рублей. Однако после этого был отмечен рост среднего чека — за 2016 и 2017 годы он увеличился на 30 процентов, отмечает газета.