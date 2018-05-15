Американские военные провели испытания межконтинентальной
баллистической ракеты Minuteman III. Эксперты отмечают, что это аналог МБР
Воевода, которую снимают с вооружения в российской армии.
Американские военные провели испытания межконтинентальной
баллистической ракеты Minuteman III. Эксперты отмечают, что это аналог МБР
"Воевода", которую снимают с вооружения в российской армии.
Испытания прошли успешно. Боевого блока на ракете не было. Головная
часть носителя, запущенного 14 мая с базы Ванденберг на юге Калифорнии,
пролетела около семи тысяч километров и поразила цель на атолле Кваджалейн в
центральной части Тихого океана.
Частые испытания эксперты связывают с программой
перевооружения ядерных арсеналов в США. Предыдущий пуск был проведен менее
месяца назад – 26 апреля – и вот уже второй тест. Объясняется это тем, что
Пентагону необходимо проверить, как работает их единственная ракета наземного
базирования, отметил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Алексей Леонков.
"Ранее у американской стороны стоял вопрос
совершенствования ракет серии Minuteman и создания на их базе ракеты Minuteman
IV с улучшенными характеристиками по дальности, точности. Однако в итоге деньги
ушли не на четвертую версию "Ополченца", а на Trident-II D5 морского
базирования. На нее была сделана основная ставка. Так что у них сейчас на
вооружении ракеты времен холодной войны", – рассказал специалист.
Эксперт подчеркивает, что подходящим по характеристикам
соперником американскому Minuteman III с российской стороны является советский
стратегический ракетный комплекс третьего поколения Р-36М с тяжелой
двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14.
Однако Россия постепенно отказывается от "Воеводы", на смену которому
приходит более совершенный РС-28 "Сармат". И если с "Воеводой"
американская модернизированная ракета еще могла соперничать, то "Сармат"
ее значительно превосходит.
Дальность полета РС-28 – 18 тысяч километров, а американский
Minuteman III летит только на 13 тысяч. Кроме того, "Сармат" быстрее
выходит из шахты, что затрудняет перехват ракеты на старте – тогда как можно
перехватить во время подъема. Вдобавок у российской ракеты от 10 до 15
маневрирующих боеголовок, против трех у американца.
Большую часть американских ракет давно пора списывать – семейство
Minuteman стоит на вооружении США с 1970 года. Пентагон пытался решить этот
вопрос, однако у его инженеров пока ничего не получается, отметил эксперт в
интервью