Американские военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Эксперты отмечают, что это аналог МБР Воевода, которую снимают с вооружения в российской армии.

Американские военные провели испытания межконтинентальнойбаллистической ракеты Minuteman III. Эксперты отмечают, что это аналог МБР"Воевода", которую снимают с вооружения в российской армии.Испытания прошли успешно. Боевого блока на ракете не было. Головнаячасть носителя, запущенного 14 мая с базы Ванденберг на юге Калифорнии,пролетела около семи тысяч километров и поразила цель на атолле Кваджалейн вцентральной части Тихого океана.Частые испытания эксперты связывают с программойперевооружения ядерных арсеналов в США. Предыдущий пуск был проведен менеемесяца назад – 26 апреля – и вот уже второй тест. Объясняется это тем, чтоПентагону необходимо проверить, как работает их единственная ракета наземногобазирования, отметил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"Алексей Леонков."Ранее у американской стороны стоял вопроссовершенствования ракет серии Minuteman и создания на их базе ракеты MinutemanIV с улучшенными характеристиками по дальности, точности. Однако в итоге деньгиушли не на четвертую версию "Ополченца", а на Trident-II D5 морскогобазирования. На нее была сделана основная ставка. Так что у них сейчас навооружении ракеты времен холодной войны", – рассказал специалист.Эксперт подчеркивает, что подходящим по характеристикамсоперником американскому Minuteman III с российской стороны является советскийстратегический ракетный комплекс третьего поколения Р-36М с тяжелойдвухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14.Однако Россия постепенно отказывается от "Воеводы", на смену которомуприходит более совершенный РС-28 "Сармат". И если с "Воеводой"американская модернизированная ракета еще могла соперничать, то "Сармат"ее значительно превосходит.Дальность полета РС-28 – 18 тысяч километров, а американскийMinuteman III летит только на 13 тысяч. Кроме того, "Сармат" быстреевыходит из шахты, что затрудняет перехват ракеты на старте – тогда как можноперехватить во время подъема. Вдобавок у российской ракеты от 10 до 15маневрирующих боеголовок, против трех у американца.Большую часть американских ракет давно пора списывать – семействоMinuteman стоит на вооружении США с 1970 года. Пентагон пытался решить этотвопрос, однако у его инженеров пока ничего не получается, отметил эксперт винтервью