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<a href="http://33live.ru/novosti/15-05-2018-stalo-izvestno-kak-podorozhaet-osago.html" target="_blank">Стало известно, как подорожает ОСАГО</a> - Ранее мы уже писали, что Центробанк готовится изменить летом базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. Теперь стало известно, на какую конкретно величину могут вырасти в итоге ставки на полисы ОСАГО.