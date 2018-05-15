Его проводят Минспорта России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО – Дирекцией спортивных и социальных проектов.

Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Талисманы ГТО». Его проводят Минспорта России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО – Дирекцией спортивных и социальных проектов. Дизайн-проекты будут приниматься до 30 июня.В рамках конкурса все желающие могут предложить идеи создания пяти персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, на развитие уровня которых и направлены нормативы комплекса: выносливость, силу, гибкость, скорость и прикладные навыки. Талисманы должны быть уникальными и не похожими на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий.Подробнее об участии во Всероссийском конкурсе по выбору талисманов Фестивалей комплекса ГТО можно узнать, ознакомившись с официальным о конкурсе. Скачать необходимую заявочную документацию можно по .