На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 4 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека травмированы. Выявлено 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Муромский районПо предварительной информации, 11.05.2018 г. в 10:00 в г. Муром на улице Владимирское шоссе напротив дома 31 водитель автомобиля Камаз-63501, 1997 г.р., допустил наезд на велосипед Аист под управлением водителя, 1955 г.р., который двигался в попутном направлении по краю проезжей части дороги. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ЧМТ, СГМ, рваная рана теменной области - госпитализирован.2. Кольчугинский районПо предварительной информации, 11.05.2018 г. в 11:30 в г. Кольчугино на улице Победы напротив дома 6 водитель автомобиля Исузу-438991, 1990 г.р., совершил наезд на пешехода, 1956 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытый перелом левой руки, ссадина височной области головы - госпитализирован.3. Камешковский районПо предварительной информации, 11.05.2018 г. в 15:05 на 36 км автодороги «Хохлово-Камешково-Ручей» водитель автомобиля Опель-Астра, 1965 г.р., совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 37051-0000010-03 под управлением водителя, 1977 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП пассажир а/м Опель-Астра, 1947 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ - амбулаторно.4. Ковровский районПо предварительной информации, 11.05.2018 г. в 18:10 в г. Ковров на улице Еловая у дома 4 водитель автомобиля Тойота Авенсис, 1987 г.р., не уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем Шевроле Лачетти под управлением водителя, 1975 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир а/м Тойота Авенсис, 1987 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ - амбулаторно.