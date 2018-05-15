На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 5 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек травмированы. Выявлено 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Муромский районПо предварительной информации, 12.05.2018 г. в 17:40 в г. Муром на улице Дзержинская напротив дома 49 водитель автомобиля ФОРД – ФОКУС, 1972 г.р., допустил наезд на велосипед «Стелс» под управлением водителя, 1984 г.р., который пересекал проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: вывих левой ключицы – амбулаторно.2. Октябрьский районПо предварительной информации, 12.05.2018 г. в 18:05 в г. Владимир на улице Большая Московская напротив дома 27 а водитель автомобиля КИА – SPORTAGE, 1982 г.р., допустил наезд на пешехода, 1982 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо, по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушибы ссадины – амбулаторно.3. Октябрьский районПо предварительной информации, 12.05.2018 г. в 19:00 в г. Владимир на улице Мира у дома 8 водитель автомобиля Лифан, 1981 г.р., допустил наезд на двух пешеходов. Врезультате ДТП пешеход, 1985 г.р., с диагнозом: перелом левой голени – госпитализирован; пешеход, 1974 г.р., с диагнозом: перелом таза – госпитализирован.4. Октябрьский районПо предварительной информации, 12.05.2018 г. в 20:45 в г. Владимир на улице Лакина напротив дома 169 водитель мотоцикла Хонда-Х11, 1967 г.р., допустил касательное столкновение с двигающимся в попутном направлении по правой полосе движения автомобилем Хендай – Туксон под управлением водителя, 1969 г.р., после чего мотоцикл выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Киа – Оптима под управлением водителя, 1977 г.р. Врезультате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: ушиб ребра – амбулаторно.