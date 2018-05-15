На территории области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 10 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 10 человек травмированы. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Александровский районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 00:30 на 83 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики», 1975 г.р., управляя скутером SHUNFENG-HN50QT-2, совершил падение на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте происшествия.2. Кольчугино районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 05:50 на 4 км автодороги «Кольчугино-Новобусино» водитель автомобиля Сузуки-Гранд-Витара, 1999 г.р., совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель а/м Сузуки – Гранд – Витара, с диагнозом: ушиб грудной клетки, ссадины в области коленных суставов – амбулаторно; пассажир а/м Сузуки-Гранд-Витара, 1982 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, ушибы – амбулаторно.3. Александровский районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 11:25 в г. Струнино на улице Островского у дома 1 водитель автомобиля Ниссан-Альмера, 1990 г.р., при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, 1963 г.р. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб левого бедра – амбулаторно.4.Киржачский районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 11:00 на 12 км автодороги «Дубки – Киржач» водитель автомобиля Ауди – 80, 1980 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Мазда - 6 под управлением водителя, 1995 г.р., после чего от удара автомобиль Ауди – 80 совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ЗИЛ-554 под управлением водителя, 1957 г.р. В результате ДТП водитель а/м Ауди-80 с диагнозом: перелом левого бедра – госпитализирован.5.Ленинский районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 16:55 в г. Владимир на улице Дворянская напротив дома 27- А водитель автомобиля БМВ – Х6, 1967 г.р., совершил столкновение с автомобилем Киа-Рио под управлением водителя, 2001 г.р. В результате ДТП водитель а/м БМВ-Х6 с диагнозом: повреждение шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей левого локтевого сустава – после оказания мед. помощи отпущен; водитель а/м Киа-Рио с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей головы – амбулаторно.6.Петушинский районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 17:20 на 102 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Скания с полуприцепом, 1958 г.р., совершил наезд на пешехода, 1948 г.р., который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспорта. В результате ДТП пешеход с диагнозом: перелом правого плеча и руки, ушиб поясничной области – госпитализирован.7.Ленинский районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 18:20 в г. Владимир на улице Студеная Гора у дома 14 в салоне автобуса Волгобас под управлением водителя, 1985 г.р., произошло падение пассажира. В результате ДТП пассажир автобуса, 1950 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, тупая травма грудной клетки – после оказания мед. помощи отпущен.8.Вязниковский районПо предварительной информации, 13.05.2018 г. в 18:15 в г. Вязники на улице Мичуринская у дома 81 водитель автомобиля ВАЗ – 21213, 1970 г.р., совершил наезд на велосипедиста, 2011 г.р., который выезжал с прилегающей территории. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушиб правого локтевого сустава, множественные ссадины нижних конечностей – амбулаторно.9.Муромский районПо предварительной информации, 13.05.2018г. в 20:45 в г. Муром на улице Дзержинского у дома 4 водитель автомобиля Шевроле-Кобальт, 1980 г.р., совершил наезд на велосипедиста, 2007 г.р. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушиб правого коленного сустава, ссадины – амбулаторно.